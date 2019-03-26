Титул «Мисс Москва-2018» и корону передали Ксении Паленовой

Завоевавшая в 2018 году титул первой вице-мисс конкурса «Мисс Москва» Ксения Паленова получила титул и корону победительницы.

Директор конкурса Татьяна Андреева-Фальк заявила, что «сегодня (...) радостное событие, хотя и в первый раз в истории конкурса у нас такое происходит, – мы передаем корону девочке, очень достойной, которая заняла второе место», передает РИА «Новости».

Паленовой 24 года, она родилась и выросла в Москве, окончила Российский экономический университет им. Плеханова и Высшую школу экономики.

Девушка отметила, что готова исполнять условия контракта, подчеркнув, что обязанности, перешедшие к ней вместе с титулом, не помешают ее основной работе.

Она сказала также, что «передача титула была неожиданностью», и сначала информация была воспринята как шутка или слухи.

«Пускай все получилось не сразу, пускай после таких событий, но тем не менее я была счастлива», – сказала Паленова.

Напомним, организаторы конкурса «Мисс Москва» решили лишить победительницу конкурса 2018 года Алесю Семеренко титула. Позже стало известно, что модель вернула поврежденную корону, однако та обвинения отвергла. Сообщалось также, что новой «Мисс Москва» отдадут запасную корону.

После Семеренко предостерегла девушек от участия в конкурсах красоты.