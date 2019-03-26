МИД обратился с призывом к Израилю и Палестине

В Министерстве иностранных дел России дали комментарий по поводу обострения конфликта между Израилем и Палестиной.

«В Москве с глубокой озабоченностью воспринимают очередной виток опасной эскалации, чреватой возобновлением масштабного военного противостояния, гибелью гражданского населения с обеих сторон, дальнейшим ухудшением и без того плачевной гуманитарной ситуации в секторе Газа, находящемся в многолетней блокаде. Призываем израильтян и палестинцев проявить сдержанность и незамедлительно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня», – говорится в комментарии на сайте МИД.

В ведомстве подчеркнули, что во избежание новых витков насилия и установления прочного мира на Ближнем Востоке Израиль и Палестина должны возобновить переговорный процесс на основе решений Совбеза и Генеральной Ассамблеи ООН и Арабской мирной инициативы.

В понедельник израильские военные засекли пуск ракеты из сектора Газа по центральной части Израиля. Ракета попала в дом в мошаве Мишмерет, который в результате загорелся. Семь человек были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

Позже Израиль нанес ракетный удар по зданию в Газе, где расположен офис главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании.