На Украине пропал отправленный в администрацию президента секретный документ

СБУ проводит расследование пропажи документа с секретными данными о кандидатах на пост главы национального антикоррупционного бюро, сообщают украинские СМИ.

Документ был отправлен в администрацию президента в 2015 году, его адресовали главе администрации президента Борису Ложкину и присвоили гриф «секретно», сообщают «Украинские новости».

«В ходе досудебного расследования установлено, что неустановленными лицами была совершено потеря документа Службы безопасности Украины № 330 от 01.04.2015, содержащего государственную тайну, путем нарушения установленного законом порядка обращения с указанными документами», – отмечается в материалах дела, передает издание.