В МИД разъяснили послу Чехии ситуацию с недвижимостью в Праге

В Министерстве иностранных дел России провели переговоры с послом Чехии в Москве Витезлавом Пивонькой по ситуации с используемой российскими дипломатами недвижимостью в Праге.

Российская сторона отметила, что заинтересована во взаимовыгодных решениях и предложила провести дополнительный раунд консультаций, говорится в сообщении на сайте МИД России.

Послу напомнили, что имущественные вопросы являются предметом обсуждения двусторонних переговоров с чешскими властями, и сложившаяся ситуация уже неоднократно обговаривалась в Москве и Праге.

«Уверены, что искусственный медийный ажиотаж, нагнетание ситуации, не говоря уже о скоропалительных односторонних шагах, никак не способствуют скорейшему урегулированию проблем. Рассчитываем на деловой, профессиональный подход наших партнеров в Праге. Тем более, что в отношении чешской собственности в России имеются вопросы», – отмечается в сообщении.

В марте МИД России уже делал представление послу Чехии в Москве по ситуации с пражской недвижимостью.

Ранее прошла информация, что квартиры в Праге, предоставленные местным правительством российским дипломатам, сдаются внаем без заключения контрактов.