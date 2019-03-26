ЦБ впервые с 2015 года зарегистрировал новый банк

Банк России принял решение о госрегистрации казанского «Банка 131», кредитная организация будет работать на базовой лицензии.

«Банк России принял решение о государственной регистрации ООО «Банк 131» и выдаче ему базовой лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами», – говорится в сообщении ЦБ.

Базовая лицензия будет выдана после оплаты уставного капитала. Соответствующее решение было принято 13 марта, затем документы были направлены в уполномоченный регистрирующий орган.

Последний раз регулятор регистрировал банк в 2015 году. Тогда был зарегистрирован московский Цмрбанк (дата регистрации 28 апреля 2015 года), передает РИА «Новости».

С момента прихода Эльвиры Набиуллиной на должность главы Банка России в середине 2013 года регулятор начал активную расчистку банковского сектора. Всего за этот период почти половина банков страны (около 400 банков) лишилась лицензий.