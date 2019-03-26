В Росмолодежи пообещали принимать взвешенные решения при блокировке сайтов

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев заявил, что ведомство будет принимать взвешенные решения при рассмотрении вопросов о блокировке сайтов и опираться при этом на закон.

«Мы чувствуем всю ответственность, возложенную на Федеральное агентство по делам молодежи, в связи с подписанным 21 марта постановлением. Хочу отметить, что все решения по досудебной блокировке сайтов будут взвешенными, а принятые решения будут опираться, прежде всего, на закон и мнение экспертного сообщества», – сказал Бугаев, передает ТАСС.

Напомним, Росмолодежь наделили полномочиями по принятию решений о включении сайтов с информацией, направленной на склонение детей к противоправным действиям, представляющим угрозу для их жизни и здоровья или жизни и здоровья других людей, в единый реестр запрещенных интернет-ресурсов.

Эксперт в области кибербезопасности Игорь Ашманов, комментируя газете ВЗГЛЯД это расширение, заявил, что «распространение токсичного, заразного контента в соцсетях, деструктивные группы, которые втягивают детей и подростков в свою деятельность, – это проблема, с которой надо бороться».