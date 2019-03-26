СК начал проверку по факту смерти генерал-майора ФСБ в Москве

Столичные следователи устанавливают причину смерти генерал-майора ФСБ в московской квартире.

Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, по предварительным данным, на теле мужчины не обнаружено видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти.

Для установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ. Рядом с телом были пенсионное удостоверение ФСБ и военный билет с указанием должностей КГБ и ФСБ.