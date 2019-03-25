Джастин Бибер последовал примеру Сергея Шнурова

Канадский певец Джастин Бибер сообщил, что решил взять перерыв от творчества и проводить больше времени с семьей.

Артист извинился перед фанатами за то, что в конце турне не смог дать поклонникам тот эмоциональный заряд, который они заслуживали.

«Я гастролировал всю подростковую жизнь, и вы, скорее всего, видели, что я был несчастен во время последнего тура. Я не заслуживаю этого, и вы не заслуживаете этого, – вы же платите деньги, чтобы получить живое, энергичное, веселое и светлое представление», – написал Бибер в Instagram.

По словам артиста, сейчас для него настало время исправления ошибок. «Я искал, пробовал, делал ошибки и наступал на грабли, как и многие из нас, сейчас я сконцентрировался на исправлении старых проблем, которые есть у многих из нас. Поэтому я не расклеиваюсь, чтобы сохранить свой брак и быть отцом, каким хочу быть», – написал Бибер.

Он отметил, что музыка была и остается очень важной частью его жизни, но семья и здоровье важнее. Тем не менее певец обещал через какое-то время записать новый альбом и вернуться в шоу-бизнес.

Джастин Бибер тайно женился на модели Хейли Болдуин в сентябре 2018 года. У пары нет детей.

Напомним, на прошлой неделе лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров объявил о последнем турне музыкального коллектива.