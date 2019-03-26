Саудовская Аравия осудила решение США признать Голаны израильскими

Саудовская Аравия раскритиковала решение США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, говорится в сообщении МИД королевства.

«Позиция Саудовской Аравии в отношении Голанских высот не менялась. Это оккупированные арабские сирийские территории согласно международным решениям, принятым в этой связи, и все попытки навязать другую реальность в действительности ничего не изменят», – отметили в ведомстве, передает РИА «Новости».

По мнению Эр-Рияда, решение Вашингтона нарушает устав ООН и принципы международного права. В королевстве уверены, что это решение будет иметь серьезные отрицательные последствия для мирного урегулирования на Ближнем Востоке, безопасности и стабильности региона.

Президент США Дональд Трамп в понедельник официально признал Голанские высоты территорией Израиля. В России действия американского президента назвали нарушением решений ООН.

Принадлежавшие Сирии Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. Израильский парламент принял закон, которым в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над высотами. Однако в 1981 году Совет безопасности ООН в своей резолюции признал действия Израиля недействительными.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала планы Трампа узаконить израильскую оккупацию Голанских высот.