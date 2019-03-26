Израиль нанес новые удары в секторе Газа

Израильские военные во вторник нанесли дополнительные удары в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы еврейского государства.

«За последние два часа в ответ на запуск ракет по израильской территории истребители Армии обороны Израиля поразили дополнительные террористические цели на территории военного лагеря ХАМАС в центральной части сектора Газа. Танки и вертолеты израильской армии также ударили по нескольким военным постам ХАМАС», – говорится в сообщении военных, передает ТАСС.

Удары произведены в дополнение к десяткам других, которые были нанесены за последние сутки после того, как в понедельник утром Израиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа. Тогда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить силой на ракетный обстрел, и Израиль стянул дополнительные подразделения к Газе.