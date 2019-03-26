Канада предоставила убежище укрывавшей Сноудена женщине

Канада предоставила убежище женщине, которая помогала автору утечек об американских спецслужбах Эдварду Сноудену прятаться в Гонконге, сообщила канадская правозащитная организация «Ради беженцев».

Организация сообщила, что «после семи лет в неопределенном положении в Гонконге Ванесса Родел и ее дочь Кеана направляются в Канаду, чтобы начать новую жизнь», передает РИА «Новости».

Отмечается, что женщина и ее дочь прибыли в Торонто, а оттуда отправятся в Монреаль, где и поселятся.

Согласно заявлению организации, убежище было предоставлено гражданке Филиппин Родел еще в январе, но это решение сохранялось в тайне из соображений безопасности.

Организация указывает, что еще пять человек, включая двоих маленьких детей, по-прежнему ждут решения канадских властей о предоставлении убежища.

Правозащитники обещают оказывать давление на власти страны с тем, чтобы дело разрешилось как можно скорее.

Родел и еще несколько человек помогали Сноудену скрываться от американских властей в ее квартире в Гонконге в 2013 году. Экс-сотрудник АНБ и ЦРУ раскрыл существование масштабных программ слежки американских спецслужб.

Впоследствии Россия предоставила Сноудену убежище. В октябре он заявлял, что не чувствует себя в безопасности.