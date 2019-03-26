Новейший комплекс разведки «Ирония» покажут в Екатеринбурге

В Екатеринбурге впервые представят уникальный многофункциональный оптико-электронный комплекс разведки «Ирония», сообщает пресс-служба ЦВО.

В рамках Дня инноваций Центрального военного округа в Екатеринбург посетители выставки смогут в открытом доступе увидеть разработку, передает РИА «Новости».

Отмечается, что комплекс наблюдения «Ирония» предназначен для получения и обработки информации в режиме реального времени. С помощью него можно вести наблюдение за местностью на расстоянии до 10 километров от собственных позиций благодаря примененным системам связи компьютера, который передает фото- и видеоинформацию на пункт управления по закрытым каналам.

Кроме того, оптический комплекс «Ирония» уже поступил на вооружение разведывательных подразделений округа.

День инноваций ЦВО состоится в Екатеринбурге в период с 5 по 6 апреля. Мероприятие проводится в соответствии с решением Министра обороны РФ в целях создания условий для поиска передовых технологий и продукции военного назначения для использования в интересах Вооруженных Сил РФ.

В январе прошла командно-штабная тренировка войск Центрального военного округа в 15 регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также на территории российских военных баз в Киргизии и Таджикистане.

В рамках Дня инноваций Центрального военного округа в Екатеринбург посетители выставки смогут в открытом доступе увидеть разработку, передает РИА «Новости».

Отмечается, что комплекс наблюдения «Ирония» предназначен для получения и обработки информации в режиме реального времени. С помощью него можно вести наблюдение за местностью на расстоянии до 10 километров от собственных позиций благодаря примененным системам связи компьютера, который передает фото- и видеоинформацию на пункт управления по закрытым каналам.

Кроме того, оптический комплекс «Ирония» уже поступил на вооружение разведывательных подразделений округа.

День инноваций ЦВО состоится в Екатеринбурге в период с 5 по 6 апреля. Мероприятие проводится в соответствии с решением Министра обороны РФ в целях создания условий для поиска передовых технологий и продукции военного назначения для использования в интересах Вооруженных Сил РФ.

В январе прошла командно-штабная тренировка войск Центрального военного округа в 15 регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также на территории российских военных баз в Киргизии и Таджикистане.