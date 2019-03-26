Во вторник синоптики пообещали москвичам дождливую погоду.

По прогнозу синоптиков, во вторник утром столбики термометров в Москве покажут один градус ниже ноля. Во второй половине дня потеплеет до плюс 4 градусов, возможен небольшой дождь. Ветер прогнозируется западный, силой 3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.