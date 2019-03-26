Сирия поблагодарила Россию за принципиальную позицию в борьбе с терроризмом

Сирийский министр по делам религий Абдусаттар Аль-Сейид на международной конференции в Москве поблагодарил Россию, президента Владимира Путина, вооруженные силы и народ за принципиальную позицию в борьбе с терроризмом.

«Я хотел бы, прежде всего, поблагодарить вашу страну, президента (Владимира) Путина, вашу армию, ваше правительство, ваш народ за принципиальную, законную, моральную позицию, которую вы заняли, солидаризируясь с Сирией в нашей войне, для того чтобы мы смогли одержать победу над терроризмом», – сказал сирийский министр, слова которого приводит РИА «Новости».

Он подчеркнул, что благодаря поддержке российских братьев и Ирана Сирия смогла победить терроризм, в борьбе с которым единым фронтом выступили все слои сирийского общества.

Отдельную благодарность представитель правительства Сирии выразил Чечне, Дагестану, Ингушетии, уроженцы которых проходили службу в рядах ВС России на территории Сирии.

Накануне Минобороны сообщило, что после доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор трое российских военнослужащих попали в засаду боевиков, в ходе завязавшегося боя военные погибли.