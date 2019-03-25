Польша признала роль СССР в победе над фашизмом

Польша не сомневается в роли СССР в победе над фашистами, заявил глава канцелярии президента республики Кшиштоф Щерский в ответ на негативную реакцию Кремля в связи с отсутствием приглашения на мемориальные мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны.

«Никто не ставит под сомнение участие СССР в победе над гитлеровцами в 1945 году. В этом смысле мероприятия по случаю годовщины окончания войны без участия России были бы, конечно, неполными. В то же время 1939 год имеет совершенно иной историчный контекст», – сказал Щерский.

Он отметил, что список приглашенных гостей из разных стран «имеет исключительно современный характер и не является ни комментарием истории, ни подведением исторических итогов», передает РИА «Новости».

Ранее в Варшаве заявили, что Москва не приглашена на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны, в связи с нарушением международного права в 1939 году. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ сказал, что без России подобные мероприятия в любой стране не могут считаться полноценными.