Завершена реставрация клуба аристократов XIX века в Москве

В Москве завершилась реставрация Английского клуба аристократов XIX века – одного из главных центров формирования общественного мнения московского дворянства, где бывали поэт Александр Пушкин, писатель Лев Толстой и философ Петр Чаадаев, сообщает пресс-служба Музея современной истории России, где с 1831 по 1917 год располагался клуб.

«В центре Москвы завершена реставрация Английского клуба аристократов XIX века. Музей современной истории России открывает для посетителей залы клуба. Увидеть их гости музея смогут уже в апреле», – сказали в пресс-службе.

Колонны на воротах при входе в здание украшают скульптуры львов. В разное время в «дом со львами» приходили видные интеллектуалы XIX века для ведения светских бесед, чтения прессы, ради полезных знакомств, пишет ТАСС.

«Сейчас в этих стенах располагается музей, экспозиция которого посвящена истории России со второй половины XIX века до наших дней, но и сегодня тут можно увидеть внутреннее убранство помещений эпохи русского классицизма. Ремонтно-реставрационные работы во внутренних помещениях музея, в том числе и в залах с сохранившимися интерьерами ХIХ века, начались в 2016 году в рамках реализации концепции развития музея до 2020 года», – добавили в пресс- службе.

Особым предметом гордости клуба является читальня, сохранившая более 5 тыс. книг: энциклопедии и справочники, издания по истории и философии, литературные произведения. Библиотека считалась одной из лучших в Москве. Зал сохранил свой внешний облик начала XIX века: мраморные колонны поддерживают сводчатый потолок, расписанный мифологическими композициями, в центре которых изображены музы - Урания, Полигимния и Клио.

Залы выходили из-под реставрации поэтапно: бывшая парадная столовая клуба вновь открылась для посещений в конце 2016 года, каминный зал – весной 2018 года. Здание, в котором находится музей, является памятником архитектуры XVIII века, особняк построен в 1770-е годы.

Здание Музея современной истории планируется полностью отреставрировать к началу 2020 года, сообщила журналистам директор музея Ирина Великанова.

«Впереди несколько залов, которые надо отремонтировать. Надеюсь, что в начале следующего года все ремонтно-реставрационные работы будут завершены», – сказала она.

По ее словам, последний ремонт в залах был в 1986 году, и это была просто «косметика», передает РИА «Новости».

«Думаю, полностью экспозиции музея будут воссозданы в середине 2020 года», – рассказала Великанова.

Как отметил первый заместитель руководителя департамента культурного наследия столицы Сергей Мирзоян, департамент в прошлом году принял работы на 228 объектах культурного наследия. Сейчас в стадии реставрации находятся много музейных пространств.