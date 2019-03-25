Эксперт рассказал о сильных сторонах нового главы Калмыкии Хасикова

«Калмыкия – национальный регион, и местные жители хотят, чтобы их республику возглавлял уважаемый человек, национальный герой», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев. Бату Хасиков, многократный чемпион мира по кикбоксингу, подходит под эти критерии. С другой стороны, новый врио руководителя Калмыкии обладает необходимыми управленческими навыками и опытом работы, подчеркнул эксперт.

«Все претенденты на должности врио губернаторов проходят тесты и стресс-тесты одинакового уровня, – подчеркнул профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев. – Если недавно назначенный врио главы Калмыкии Бату Хасиков прошел соответствующие испытания, то значит, он сделал это так же, как и, например, новый врио губернатора Челябинской области, технократ Алексей Текслер».

Напомним, что 20 марта президент Владимир Путин назначил Хасикова временно исполняющим обязанности главы Калмыкии. «Думаю, что стремление и умение достигать своих целей, невзирая на трудности, мне пригодится», – заявил Хасиков в интервью газете ВЗГЛЯД.

Бату Хасиков – не только известный спортсмен, обладатель многочисленных титулов в кикбоксинге и других видах единоборств, отметил эксперт. «Он давно является политиком, работал в парламенте Калмыкии, в Совете Федерации, занимается активной общественной деятельностью. То есть, соответствующий опыт у него есть», – напомнил Матвейчев.

Напомним, что 38-летний Хасиков детство провел в Калмыкии, окончил Московский государственный педагогический университет, учился в аспирантуре Академии госслужбы России, кандидат политических наук. C 2008 по 2012 годы Хасиков был депутатом Народного хурала – парламента Калмыкии, а с 2012 по 2014 годы – представлял республику в Совете Федерации.

Также Хасиков был доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина на выборах в 2018 году. Кроме того, он участвовал в реализации проекта Putin Team.

Как подчеркивает Матвейчев, при выборе того или иного кандидата также стараются учитывать, чтобы человек по тем или иным качествам соответствовал региону. «Калмыкия – это очень крупный регион по площади, но маленький по населению, и размеры экономики у них небольшие. Но это национальный регион, и местные жители хотят, чтобы их республику возглавлял уважаемый человек, национальный герой. Потому Хасиков – лучшая кандидатура в данном случае», – резюмировал Матвейчев.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент России Владимир Путин назначил Андрея Чибиса временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области, Дениса Паслера – врио губернатора Оренбургской области. Также на этой неделе сменились руководители Челябинской области, Калмыкии и Алтая. Газета ВЗГЛЯД подробно изучала программу подготовки нового кадрового резерва.

«Общая система отбора – они все так или иначе являются участниками или последней, или предпоследних волн общей практики по формированию президентского резерва. Все были, что называется, «в обойме» президентского резерва», – подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.