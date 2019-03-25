Песков заявил о разных подходах Москвы и Киева в вопросе обмена заключенными

У России и Украины разные подходы в вопросе обмена заключенными, но Москва давно является сторонницей этого процесса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Хочу напомнить вам слова российского президента, что российская сторона давно является сторонницей этого процесса, и в данном случае все утыкается в разные подходы к пониманию того, что значит «всех на всех», к сожалению, здесь существуют нюансы в подходах», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Так он отметил на вопрос, готова ли Россия произвести обмен заключенными в ближайшие месяцы и от чего это будет зависеть. Какие конкретно нюансы имелись в виду, пресс-секретарь российского лидера не уточнил.