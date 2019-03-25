В России резко выросло число преступлений с использованием интернета

По данным МВД, число преступлений, которые совершаются с использованием интернета, выросло в России в 16 раз.

«За последние годы в 16 раз у нас увеличилась преступность именно с использованием интернет-технологий. Это очень большая цифра, несмотря на сокращение преступности, тяжкой в том числе. Именно здесь мы можем наши усилия концентрировать и объединять», – сказал глава МВД Владимир Колокольцев на заседании общественного совета.

По его словам, за год на 92% выросло количество преступлений, совершающихся с использованием современных телекоммуникационных технологий, передает ТАСС.

«Это говорит о том, что мы не разъясняем особенно незащищенным слоям населения те опасности, которые таят в себе различные мошеннические схемы с использованием интернета», – добавил Колокольцев.

Ранее МВД активизировало работу по предупреждению и раскрытию преступлений, которые совершаются благодаря манипулированию сознанием несовершеннолетних россиян через соцсети.