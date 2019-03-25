Кремль оценил отказ Польши приглашать Россию на годовщину начала Второй мировой войны

В Кремле негативно относятся к решению Варшавы не приглашать представителей России на мемориальные мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Негативно», – сказал он, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к принятому Польшей решению, передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства сделал акцент на том, что «любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщинам или Великой отечественной войны, или Второй мировой войны, без участия нашей страны не могут считаться полноценными, ибо роль нашей страны в завершении Второй мировой войны невозможно переоценить».

Ранее власти Польши решили не отправлять России официальное приглашение на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая будет отмечаться 1 сентября. Пресс-служба президентского дворца уточнила, что приглашения отправлены только странам НАТО, ЕС и Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина), а также подчеркнула, что решение о том, кого пригласить на памятные мероприятия, «принималось исходя из современных, а не исторических реалий».