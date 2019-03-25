Мужчина умер в московском суде

В Москве в здании Кузьминского суда умер мужчина, сообщила пресс-секретарь суда Карина Каленова.

Участник судебного заседания скончался на лестнице. Мужчина внезапно почувствовал себя плохо, ему вызвали медиков. Однако врачи не смогли спасти ему жизнь.

«Ему вызвали скорую помощь, но приехавшие медики лишь констатировали его смерть» – сообщила Каленова РИА «Новости».

Причина внезапной гибели москвича устанавливается.

В феврале в туалете здания МИД нашли труп 68-летнего мужчины. Причиной смерти стал скоротечный сердечный приступ.