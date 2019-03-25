Завершено расследование по первому делу о пожаре в «Зимней вишне»

Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России завершило расследование по одному из уголовных дел о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово 25 марта 2018 года, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В сообщении на сайте СКР говорится, что в числе обвиняемых семь человек: гендиректор «Зимней вишни» Надежда Судденок, глава компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, инженер противопожарной системы из этой же компании Александр Никитин (повар по образованию), сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генина, техдиректор компании – собственника ТРЦ «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев и гендиректор комбината Юлия Богданова.

Богдановой, Соболеву, Судденок подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.238, ч.3 ст.219 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц).

Игорь Полозиненко, Александр Никитин обвиняются по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц). Сергей Антюшин – по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц). Сергей Генина – по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).

В понедельник, 25 марта, 280 томов уголовного дела направлены в Генеральную прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Ранее в понедельник стало известно, что бывший генеральный директор компании «Кемеровский кондитерский комбинат», владевшей торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерове, Вячеслав Вишневский задержан в Польше. Генеральная прокуратура направила в Польшу запрос о выдаче Вишневского.

Трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года, при пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей. В августе 2018 года ТЦ был демонтирован.