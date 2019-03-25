Россия сняла с себя ответственность за отремонтированные в Словакии вертолеты Ми-17

Россия снимает с себя ответственность за отремонтированные в Словакии вертолеты Ми-17В5 военно-воздушных сил Афганистана, заявили в пресс-службе Рособоронэкспорта.

Рособоронэкспорт сообщил, что вертолеты Ми-17В-5 ВВС Афганистана отремонтированы словацкой компанией LOTN без участия российских специалистов и в нарушение российской нормативной правовой базы.

«Российская сторона снимает с себя ответственность за безопасность эксплуатации в Афганистане нелегитимно отремонтированных вертолетов Ми-17В-5», – передает РИА «Новости» заявление Рособоронэкспорта.

Подчеркивается, что руководство LOTN вводит в заблуждение своих партнеров и общественность относительно имеющихся у нее компетенций для ремонта военно-транспортных вертолетов Ми-17В-5. Российская сторона не передавала словацкой компании ремонтную документацию для этой машины, заявили в пресс-службе.

Кроме того, указано, что источники и происхождение поставляемых LOTN запасных частей и агрегатов неизвестны, что еще больше увеличивает вероятность авиационного происшествия с вертолетами.

Ранее холдинг «Вертолеты России» снял с себя ответственность за безопасную эксплуатацию вертолетов Ми-17В-5 в Афганистане после того, как словацкая компания LOTN провела для Кабула «нелегитимный» ремонт этих машин.

Источник газеты ВЗГЛЯД, близкий к Минобороны, объяснил, почему Афганистан предпочел ремонтировать Ми-17 в Словакии.