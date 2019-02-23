Прыгающий как Марио кот покорил пользователей Сети

Пользователей соцсетей покорил пушистый кот по кличке Орео, который так эмоционально реагирует на свои любимые игрушки, что начинает прыгать как Марио из знаменитой видеоигры.

Хозяйка Орео сделала подборку видеозаписей, на которых запечатлела реакцию пушистого питомца на мячики и лазерную указку, а затем наложила на видеоряд музыку из игры Марио. Надо отметить, что звуковое сопровождение отлично подошло к действиям кота, и пользователи соцсетей оценили такую «игру».

Орео и без того довольно популярен в Сети – его аккаунт в Instagram насчитывает больше 62 тыс. подписчиков. У него также есть собственный сайт. Кот – большой модник, он любит носить галстуки и шейные косынки.

У Орео также есть еще один пушистый сосед, однако он более серьезен и играет в мяч с меньшим энтузиазмом, чем его собрат.