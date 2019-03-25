В Белоруссии двух россиян обвинили в распространении наркотиков

Двух граждан России, находившихся в межгосударственном розыске, обвиняют в Белоруссии в распространении наркотических и психотропных веществ.

«Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование по уголовному делу в отношении двух молодых людей, обвиняемых в незаконных, с целью сбыта, приобретении, перевозке, хранении наркотических средств и особо опасных психотропных веществ, в крупном размере, группой лиц (ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь)», – сказано в сообщении СК Белоруссии, передает РИА «Новости».

Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет. Сообщается, что обвинение предъявлено 20-летнему мужчине и его знакомой, оба имеют российское гражданство. Они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов еще в ноябре 2018 года в доме в Дзержинском районе Минской области. На момент задержания оба находились под действием психотропных веществ.

Известно, что ранее россияне были объявлены в межгосударственный розыск за совершение подобных преступлений на территории России. В Белоруссии они жили в арендованных домах, периодически меняя регион. Запрещенные вещества они приобретали бесконтактным способом и расфасовывали их на мелкие по весу партии. После чего сбывали, закладывая в тайники.

«Следователями изучена законспирированная переписка, хранящаяся на изъятых мобильных телефонах, и установлены координаты осуществленных обвиняемыми закладок в Минском районе и Могилеве, из которых извлечены свертки с марихуаной общей массой не менее 0,905 гр и альфа-PVP общей массой 5,99 гр», – добавили в ведомстве.

В СК Белоруссии также рассказали, что при задержании девушка пыталась уничтожить психотропы, выбросив их в канализацию. В ходе осмотра дома были изъяты, в том числе из колодца во дворе, приготовленные для сбыта свертки с наркотиками. Обвиняемые находятся под стражей. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Ранее в марте при попытке вкопать наркотики под Кировом задержали около 30 человек.