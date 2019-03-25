Вход в музеи с сумками и рюкзаками могут запретить

В Минкультуры задумались о введении запрета на проход в музеи с сумками и рюкзаками после инцидента в Историческом музее.

«Есть способы исключить подобное в принципе, например, запретив вход в музеи с любыми сумками или рюкзаками, или обязав сдавать их в камеру хранения. Да, это создаст определенные неудобства посетителям. Но если идея добавить что-то в экспозицию может кому-то прийти в голову – возможность реализации такого умысла необходимо исключать», – цитирует директора департамента музеев Минкультуры Владислава Кононова ТАСС.

Он также отметил, что ведомство изучит эту ситуацию и даст соответствующие рекомендации музеям.

«Правовую оценку действий журналистов «Московского комсомольца» дадут правоохранительные органы. С этической точки зрения провокацию «Московского комсомольца» категорически не одобряю. Никакие благие намерения такими средствами не достичь. Это мое мнение. Полагаю, их коллеги из других СМИ, которые вчера стали цитировать новость «МК», меня поддержат и сделают соответствующие выводы», – заключил он.

Напомним, ранее группа неизвестных разместила на выставке «Николай II. Семья и престол» собственный экспонат. Позднее выяснилось, что это сделали журналисты «МК», решив проверить систему безопасности музея.