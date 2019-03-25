Король Испании час не мог выйти из самолета в Аргентине

Король Испании Фелипе VI и его супруга королева Летисия после посадки в Аргентине еще час находились в авиалайнере по причине отсутствия трапа нужной высоты.

Королевская чета не могла выйти из авиалайнера из-за того, что поданный трап не доставал до двери самолета, пишет РИА «Новости».

Испанский самолет Airbus доставил гостей в Буэнос-Айрес около 21.00, предварительно ожидая 15 минут освобождения места для посадки в аэропорту Хорхе Ньюбери.

Фелипе VI и королева Летисия должны были сойти к ожидающей их делегации, в которую входили министры иностранных дел Испании и Аргентины и другие почетные гости, однако поданный к самолету трап оказался ниже двери самолета.

Решить проблему пытались посредством перенаправления авиалайнера в аэропорт Эсейса. В конце концов спустя час ожидания подали нужный трап.

Поездка Фелипе VI с супругой в Аргентину призвана «продемонстрировать интенсивность двусторонних отношений и намерение продолжать их углублять и разнообразить».

Ранее специалисты корпорации Boeing изменили систему управления авиалайнеров и инструкции пилотов на случай возникновения угрозы заваливания самолета серии 737 MAX на крыло или резкой потери высоты.