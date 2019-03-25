Стало известно о нарушениях в московских проектах РЖД

Росжелдор и ОАО РЖД подверглись жесткой критике Генпрокуратуры в отношении плана развития Московского транспортного узла (МТУ); надзорное ведомство недовольно имеющимися нарушениями и трехкратным ростом стоимости проектов, пишут российские СМИ.

По информации газеты «Коммерсант», в конце февраля генпрокурор Юрий Чайка направил президенту России письмо, в котором рассказал о нарушениях, выявленных у Росжелдора и ОАО РЖД при заключении и выполнении в 2012-2018 годах договоров на строительство железнодорожной инфраструктуры МТУ. 2 марта Владимир Путин поручил Дмитрию Медведеву «рассмотреть и принять меры» в отношении письма руководителя надзорного ведомства.

«Вследствие ненадлежащей организации работ, отсутствия контроля со стороны уполномоченных органов власти стоимость и сроки реализации проекта существенно возросли», – приводит газета выдержки из письма генпрокурора.

Сообщается, на МТУ планировалось выделить 236 млрд рублей до 2020 года, такой объем финансирования предусматривался распоряжением правительства в 2014 году. Однако срок завершения работ был перенесен с 2020 на 2025 год, а финансирование увеличилось до 691 млрд рублей из-за, как пишет газета, «необоснованной» передачи полномочий по согласованию дополнений в план стройки после 2015 года от правкомиссии по транспорту к комитету совета директоров ОАО РЖД.

Чайка указывает, что договоры Росжелдора и ОАО РЖД с Росимуществом о предоставлении средств не соответствуют законодательству, что позволяет «Росжелдору самоустраниться от осуществления эффективного контроля», а в договорах нет целевых показателей, что не позволяет выставить штрафы.

Генпрокуратура уже внесла представление в Росжелдор. Чайка потребовал исключить практику передачи правкомиссией полномочий органам управления ОАО РЖД, внедрить контрактную систему (вместо системы закупок) и провести служебную проверку руководства Росжелдора.

В РЖД газете пояснили, что все изменения сроков и стоимости проекта принимались по решению госорганов. Но, заверили в монополии, после получения итоговых документов о проверке Генпрокуратуры «компания примет меры по устранению выявленных недостатков и недопущению их в будущем».