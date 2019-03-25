Началась проверка видео нападения мужчины с бензопилой на посетителей кафе

В Приморье полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором мужчина размахивает бензопилой в кафе.

В местных соцсетях появилось видео, снятое в кафе Находки. На записи видно, как несколько человек пытаются остановить мужчину, размахивающего работающей бензопилой. Вокруг толпятся люди, слышны женские крики.

Полиция начала проверку по данному факту. «Сотрудники полиции проверяют видеозапись, размещенную в соцсетях, об инциденте, якобы произошедшем в одном из кафе Находки. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством России. Заявлений от участников инцидента в полицию не поступало», – сказал представитель регионального УМВД РИА «Новости».

В начале марта под Волгоградом в одном из кафе из-за конфликта расстреляли четверых бизнесменов.