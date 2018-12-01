Порошенко пригрозил «врагам» Украины смертоносным оружием

Украинские военные при необходимости «умело воспользуется смертоносным для врага оружием», заявил президент страны Петр Порошенко.

В своем Facebook Порошенко рассказал, что передал военным в Хмельницкой области, «помимо новейших турецких боевых беспилотников, более 420 единиц вооружения и техники». «Работники оборонной отрасли дали украинским воинам в руки и щит, и меч», – отметил он.

«Дали смертоносное для врага оружие, которым, уверяю, при необходимости украинская армия умело воспользуется», – заявил украинский президент, в очередной раз назвав Россию «агрессором» и пообещав, что обороноспособность Украины будет укрепляться, чтобы «противостоять» восточному соседу.

Ранее сообщалось, что на Украину доставили закупленные в Турции беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2. О закупке шести беспилотников у Турции стало известно в январе 2019 года. На прошлой неделе Порошенко выразил удовлетворение полетом турецких «боевых пташек» над Украиной. При этом в социальных сетях раскритиковали украинского президента за передачу новой техники вооруженным силам страны; интернет-пользователи отмечали, что все представлено так, будто Порошенко вкладывал в это собственные средства.

В конце прошлого года в ДНР заявляли, что с помощью турецких ударных беспилотников украинские власти могут осуществить провокацию с химическим оружием.