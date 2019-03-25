В Пхеньяне раскритиковали Сеул за неготовность вести самостоятельную политику

Близкие к властям КНДР веб-порталы «Уриминджоккири» и «Меари» раскритиковали Южную Корею за следование в фарватере враждебной политики США и неготовность к улучшению отношений между Севером и Югом без оглядки на позицию Вашингтона.

Портал «Уриминджоккири» («Вместе с нашей нацией») пишет, что Южная Корея должна соблюдать данные ей ранее обещания о возобновлении совместных экономических проектов с КНДР без оглядки на позицию США, передает ТАСС.

«Говоря о сотрудничестве в рамках санкций, Сеул демонстрирует неуважение к своему партнеру, пренебрегает договоренностями, заключенными лидерами Севера и Юга», – подчеркивает издание.

«Работа по улучшению отношений между Севером и Югом касается лишь Пхеньяна и Сеула и должна вестись, невзирая на одобрение или неодобрение третьих сторон», – отмечает «Меари», обвиняя Сеул в следовании в фарватере враждебной политики Вашингтона в отношении Пхеньяна.

Напомним, прошедший в конце февраля ханойский саммит завершился без подписания соглашений между США и КНДР. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как лидер КНДР Ким Чен Ын устроил президенту США Дональду Трампу «горькое поражение».

После этого в Пхеньяне заявили, что рассматривают возможность приостановки дальнейших переговоров с Вашингтоном о ядерном разоружении.