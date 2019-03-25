В понедельник синоптики пообещали москвичам теплую погоду.

По прогнозу синоптиков, в понедельник утром в Москве будет ноль градусов. К обеду потеплеет, столбики термометров в Москве покажут 4 градуса выше ноля. Ветер прогнозируется западный, юго-западный, силой 3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.