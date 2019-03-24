Жертвами взрыва в Мьянме стали 16 человек

Взрыв на складе в штате Шан на востоке Мьянмы унес жизни как минимум 16 человек, еще 48 ранены.

Взрыв произошел в городе Монгмао на территории «автономного региона Ва», передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

На складе были строительные материалы, газовые баллоны и взрывчатые вещества.

Представитель «Объединенной армии государства Ва» Ньи Ранг сообщил, что пострадавших отправили в больницу в Китай, так как на месте возникли сложности с оказанием помощи такому большому числу людей.

В Мьянме существуют два «автономных региона Ва», которые входят в штат Шан. Ва считают себя отдельным «государством» или штатом в составе Союза Мьянма.

Напомним, в январе несколько человек пострадали в результате взрыва на заводе «Полипласт» в Кингисеппе под Санкт-Петербургом.