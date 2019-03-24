Противник миграции напал на главу МИД Финляндии

Неизвестный мужчина попытался напасть на финского министра иностранных дел Тимо Сойни; инцидент произошел в воскресенье, 24 марта, на базаре в финском Вантаа, где проходила кампания перед парламентскими выборами.

Сам Сойни сообщил, что мужчина попытался ударить его, но был остановлен присутствовавшей на мероприятии охраной, передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию Yle.

На нападавшем была одежда с символикой движения «Солдаты Одина», выступающей за более жесткую миграционную политику.

Газета Iltalehti сообщает, что нападавший назвал главу внешнеполитического ведомства Финляндии «предателем родины».

Сойни, несмотря на нападение, смог продолжить встречи с избирателями в обычном режиме. Дальнейшая судьба нападавшего пока не известна.

Напомним также, в середине марта в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч произошла стрельба, в результате которой погибли 50 человек. За день до атаки в социальных сетях появился националистический манифест, написанный подозреваемым в стрельбе Брентоном Таррантом.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что действия радикалов могут быть ответом на леволиберальный поворот политики в странах англосаксонского мира и еврозоны, который вызывает сильнейшее раздражение в обществе.