Китай раскрыл стратегию борьбы с внешним экономическим давлением

Китайские власти в нынешнем году для борьбы с внешним давлением на экономику планируют нарастить инвестиции в реализацию инфраструктурных проектов, а также сферу образования, культуры и здравоохранения, заявил министр финансов КНР Лю Кунь на полях 20-го Китайского форума развития в Пекине.

«Для борьбы с внешним давлением [на экономику КНР] мы сосредоточимся на стимулировании [внутреннего] потребления и стабилизации инвестиционной деятельности», – приводит его слова ТАСС.

Лю Кунь сообщил, что власти увеличат инвестиции в инфраструктуру, образование, культуру, здравоохранение, ухода за пожилыми людьми.

Министр финансов страны отметил, что Китай продолжит принимать меры и выделять средства на ведение «трех ключевых битв КНР». Речь идет о ликвидации, предотвращении финансовых рисков и борьбу с загрязнением окружающей среды.

Он также сообщил, что китайские власти намерены проводить активную фискальную политику для поддержания реального сектора экономики и обеспечения национальной конкурентоспособности. Такие меры, отметил министр, соответствуют в том числе требованиям внешней экономической ситуации.

«Мы должны сосредоточиться на реальном секторе экономики, который является основой национальной экономической системы (…) и драйвером национальной конкурентоспособности», – указал Лю Кунь.

Он добавил, что в этом году власти Китая планируют существенно снизить налоговую нагрузку на экономику страны. Так, за счет снижения ставок по НДС с 1 апреля и отчислений на социальное страхование с предприятий с 1 мая налоговое бремя будет уменьшено в общей сложности на 2 трлн юаней (около 298 млрд долларов).

По словам главы китайского минфина, власти в том числе планируют оказывать существенную поддержку малому и микро бизнесу, а также предприятиям, связанным с сельскохозяйственной отраслью.

Ранее в воскресенье вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн на полях 20-го Китайского форума развития в Пекине пригласил иностранных инвесторов к осуществлении научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, а также инновационной деятельности, вложению средств в телекоммуникации, образование и здравоохранение.