В воскресенье синоптики пообещали москвичам теплую погоду.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром в Москве будет один градус тепла. В обед возможен небольшой дождь. Во второй половине дня столбики термометров в Москве покажут 3 градуса выше ноля. Ветер прогнозируется переменных направлений, силой 1-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.