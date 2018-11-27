Японии понадобились конвертопланы Osprey для операций за рубежом

Правительство Японии намерено использовать американские конвертопланы Osprey при проведении специальных операций Сил самообороны страны за границей, сообщает Киодо.

Предполагается, что конвертопланы будут использоваться специальным подразделением наземных Сил самообороны Японии для контртеррористических операций, передает ТАСС.

Проведение таких операций регламентируется законом, разрешившим в 2016 году использование подразделений Сил самообороны Японии за рубежом при определенных условиях.

При этом утверждается, что конвертопланы Osprey будут задействованы «при спасении японских граждан», а также в других операциях.

Напомним, в конце прошлого года Япония приняла рекордный военный бюджет за всю послевоенную историю страны, выделив средства на постройку авианосца.

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