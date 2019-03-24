Венесуэла обвинила США в организации хищения у Каракаса 30 млрд долларов

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что за последние два месяца с зарубежных счетов Боливарианской Республики по приказу администрации президента США Дональда Трампа было похищено более 30 млрд долларов.

Родригес подчеркнул, что кража венесуэльских средств осуществляется по прямому указанию Вашингтона, передает ТАСС.

«Происходит вывоз активов, которые Венесуэла имеет в разных банках. Все это осуществляется по приказу администрации Трампа», – подчеркнул венесуэльский министр.

В частности, по его данным, «за последние два месяца было похищено более 30 млрд долларов».

Напомним, 27 февраля постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации обвинил Соединенные Штаты и Великобританию в ограблении Венесуэлы на 30 млрд долларов. Комментируя итоги голосования в Совете Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле, Небензя вновь обвинил Вашингтон и Лондон в ограблении целой нации.