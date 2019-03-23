В Бразилии объявили об угрозе прорыва плотины

На плотине горнодобывающей компании Vale в бразильском штате Минас-Жерайс объявлен высший уровень угрозы, были активированы сирены, об этом сообщила сама компания.

Плотина неактивна и подлежит списанию, жителей прилегающих территорий эвакуировали в феврале, сообщила компания, передает РИА «Новости».

Повышение уровня угрозы означает, что дамба может прорваться в любой момент, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что в близлежащий город отправлены силы гражданской обороны, которые в случае необходимости проведут эвакуацию жителей, живущих в более отдаленных районах.

Местные жители находятся в зоне риска, в скором времени планируется провести учения по эвакуации, сообщили в прессе.

Напомним, в январе в Бразилии произошел прорыв дамбы, по последним данным, там погибли 212 человек, 98 числятся пропавшими без вести. Эта дамба также принадлежит горнодобывающей компании Vale.