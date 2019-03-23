В Петербурге эвакуировали шесть торговых центров в разных районах города, к зданиям прибыли представители правоохранительных органов, сообщают СМИ.

Посетители были эвакуированы из торговых центров «Континент» на улицах Звездной, Стачек, Байконурской и Бухарестской, из «Заневского каскада» у Ладожского вокзала и из ТРК «Балтийский» на Васильевском острове, передает «Фонтанка».

Издание со ссылкой на очевидцев отметило, что к зданиям приехали сотрудники полиции.

Ранее в субботу в Москве эвакуировали торговый центр XL и ТРЦ «РИО».