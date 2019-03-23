Около 2,6 тыс. человек эвакуировали из ТРЦ в Москве

Из московского торгово-развлекательного центра «РИО» эвакуировали около 2,6 тыс. человек после анонимного сообщения о «минировании», об этом сообщил представитель экстренных служб города.

«После получения сообщения с угрозой взрыва в ТРЦ «РИО» по адресу: Дмитровское шоссе, дом 163, эвакуировали 2,6 тысячи человек», – сказал собеседник РИА «Новости».

Он также добавил, что на данный момент кинологи проводят проверку помещений всего торгово-развлекательного центра.

Ранее в субботу из торгового центра XL эвакуировали сотни человек после сообщения об угрозе взрыва.

в конце января по России пронеслась волна «минирований», а феврале в Москве и регионах Центральной России были одновременно «заминированы» 160 объектов.