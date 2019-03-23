В московском ТЦ эвакуировали 800 человек из-за сообщения о взрыве

В Москве из торгового центра XL эвакуировали сотни человек после сообщения об угрозе взрыва, об этом сообщил источник в экстренных службах.

«Из торгового центра XL на Дмитровском шоссе эвакуированы около 800 человек из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва», – сказал собеседник ТАСС.

Напомним, в конце января по России пронеслась волна «минирований», а феврале в Москве и регионах Центральной России были одновременно «заминированы» 160 объектов.