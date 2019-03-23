Беглов направил поступившие через соцсети жалобы главе Калининского района Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов передал главе Калининского района поступившие к нему обращения в соцсети «ВКонтакте».

За 11 дней работы аккаунта градоначальника во «ВКонтакте» поступило 33 обращения от жителей этого района, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

«Возвращаясь к социальным сетям. Неделю назад поступила жалоба, сегодня мы пообщались с жителями, с главой района, приняли все решения. Вот вам оперативность. И это не единственный пример. За одиннадцать дней работы моего аккаунта «ВКонтакте» поступило 33 жалобы от жителей вашего района. Часть из них уже проработаны», – сказал Беглов во время рабочего визита в район.

Так, одно из обращений касалось благоустройства пустыря у ЖК «Академ парк». Решение по этому вопросу принято, работы будут проведены уже в этом году.

С проблемой дома по проспекту Непокоренных, 46 придется разбираться главе района. Жильцы сообщают, что одна из квартир на первом этаже была переведена в нежилое помещение. В обустроенном в ней магазине работают холодильники, шум которых мешает спать соседям.

Все поступившие через соцсеть обращения, по которым необходимо провести работу, собраны в папку. Александр Беглов передал ее главе района.