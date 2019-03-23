Зеленский покусился на неприкосновенность президента Украины

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский сообщил, что его юристы готовят законопроект о снятии неприкосновенности с украинских парламентариев и судей, а также с главы государства.

Он заявил, что в случае победы на выборах собирается быстро снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей. При этом Зеленский намерен сделать это «в одном законе, желательно», передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.

Отметим, что для снятия неприкосновенности требуется изменить Конституцию Украины.