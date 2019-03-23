Синоптики рассказали о погоде в Москве

Москвичей ожидают переменная облачность, небольшие осадки, сообщают синоптики.

Днем в городе температура составит 3–5 градусов тепла. Синоптики предупреждают о гололедице в утренние часы. В ночь на воскресенье температура может опуститься до двух градусов мороза, передает ТАСС.

Ветер днем северный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах от одного до шести градусов тепла. В ночь на воскресенье температура может опуститься до минус пяти градусов.