Ситуация с отменой Трампом санкций прояснилась

Глава американского государства Дональд Трамп выдал в Twitter секрет о санкциях против КНДР, сообщают СМИ.

Как поясняет сотрудник Washington Post Джон Хатсон в Twitter, Трамп не отменял «ранее введенные санкции» против КНДР, хозяин Белого дома отменил не подлежащий оглашению «раунд крупномасштабных санкций». Этот раунд «был бы полной тайной», если бы не твит президента США.