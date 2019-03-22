ВКС нанесли удары по террористам в Сирии

Российская авиация нанесла серию ударов по террористам в сирийской провинции Идлиб, сообщают в соцсетях.

В частности, Су-34 нанес удары по позициям террористов в районах населенных пунктов Фуа и Кефрайя, сообщает Telegram-канал WarJournal.