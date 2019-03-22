Во Владимирской области стартовал общероссийский мониторинг детского питания

В школьных и дошкольных учреждениях Владимирской области при участии родительского контроля начался масштабный мониторинг качества детского питания.

В рамках проекта во Владимире прошло первое рабочее совещание, в нем участвовали представители Роспотребнадзора, областного и городского управлений образования, Совета отцов, родительского сообщества региона, директора школ и детсадов и советник из аппарата детского омбудсмена России и уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области. Об этом сообщается на сайте уполномоченного по правам ребенка в РФ.

Опытом по контролю за качеством детского питания в форме родительского контроля в Ярославской области поделился руководитель некоммерческой организации «За школьное питание».

По итогам обсуждения региональным органам исполнительной власти в сфере образования совместно с Роспотребнадзором региона рекомендовано рассмотреть возможность разработки региональных методических рекомендаций для родителей по единому алгоритму действий при проведении родительского контроля.

«В аппарат уполномоченного систематически поступают обращения от родителей, обеспокоенных качеством питания детей в школах и детских садах. Только за последние 2 года количество таких обращений выросло на 36,4 %. Сегодня есть поручения президента РФ по поводу ужесточения требований к качеству организации детского питания, над этим вопросом, в том числе, работают законодатели, рассматриваются варианты совершенствования закупочных процедур в отношении детского питания. Уверена, что все эти действия в комплексе позволят добиться хорошего результата», – отметила Анна Кузнецова.

Полномасштабный мониторинг качества детского питания, охватывающий все субъекты Российской Федерации, планируется запустить в течение ближайшего месяца.