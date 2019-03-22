Умер пенсионер, пожертвовавший детскому дому 1 млн рублей

В Республике Коми ушел из жизни 86-летний пенсионер, который пожертвовал 1 млн рублей детскому дому для социальных сирот.

«На 87-м году ушел из жизни ветеран педагогического труда, отличник просвещения, меценат - Евгений Васильевич Попов. Свою жизнь Евгений Васильевич посвятил педагогической и общественной деятельности в родном селе Айкино. Был скромным и благородным человеком, любящийм детей. Утрата невосполнима, горько осознавать, что остались нереализованными планы, не осуществились мечты, которыми был полон этот яркий и талантливый человек», – говорится в сообщении на сайте межрайонного центра соцобслуживания «Доброта».

По информации ТАСС, пенсионер скончался в реанимации после продолжительной болезни и был похоронен 20 марта на местном кладбище. Педагоги детского дома рассчитывают, что память Попова будет увековечена в Усть-Вымском районе.

Евгений Попов 40 лет проработал учителем в школе и с каждой зарплаты откладывал деньги на шесть разных сберкнижек, накапливая на новый дом. Поняв однажды, что новое жилище ему не нужно, пенсионер пожертвовал сбережения, не афишируя свой поступок. Гласности историю предали руководство и воспитанники детского дома «Гаврош».