Находящийся под домашним арестом москвич сумел продать электронный браслет

В Москве мужчина, находившийся под домашним арестом за кражу, продал электронный браслет, надетый на него для дистанционного слежения.

В феврале обвиняемый украл из магазина комплекты спецодежды, микроволновую печь и тостер на общую сумму 8 тыс. рублей, сообщает «Московский комсомолец».

Мужчину отправили под домашний арест, выдав под роспись стационарную контрольную аппаратуру и браслет, которые обвиняемый продал за 1,5 тыс. рублей, пропив выручку. Вскоре правоохранители разыскали проданные приборы, а самого обвиняемого отправили под стражу. Сообщается, что москвич уже был дважды судим за кражи.